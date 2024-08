Zapomnij o czarnych szpilkach. Buty Kwaśniewskiej to petarda

Mimo upływu lat, czółenka Chanel nie straciły na popularności, wracając do łask w ramach trendu "quiet luxury", promującego cichy luksus i ponadczasową prostotę w modzie. Oryginalne modele kosztują fortunę, lecz na rynku dostępne są tańsze odpowiedniki.

Aleksandra Kwaśniewska zaprezentowała się w czółenkach z czarnym noskiem podczas sesji zdjęciowej dla magazynu "Viva!", łącząc je z szerokimi spodniami w kant (najmodniejszy fason tego sezonu) oraz kardiganem, który przyda się wczesną jesienią. Efekt? Elegancki i stylowy zestaw. Idealny do biura. Tę stylizację warto odtworzyć.

Czółenka z czarnym noskiem pasują zarówno do eleganckiego, jak i codziennego stroju. Łączą w sobie praktyczność i wygodę , a wybór takiego modelu z pewnością wzbudzi zachwyt wśród fashionistek, również jesienną porą. Maja Bohosiewicz połączyła te buty ze skróconą wersją garnituru (szortami i krótką marynarką). Jak oceniacie tę stylizację?

Magda Mołek niedawno zestawiła dwukolorowe baleriny z eleganckim kompletem. Udowodniła tym samym, że prostota zawsze się obroni. Trzyczęściowy strój, który składał się z marynarki, kamizelki i szortów, to genialna opcja na letni dzień.

Baleriny bez pięty były w tym przypadku "wisienką na torcie". Dziennikarka wsunęła na stopy beżowe balerinki "slingback" z czarnym czubkiem , nawiązując do klasycznych projektów Chanel.

