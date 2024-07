"Kolega z leżaka obok". Zrobił jej zdjęcie w stroju kąpielowym

Prezenterka odpoczywała na greckiej wyspie Mykonos. Do jednego ze zdjęć zapozowała w czerwonym stroju kąpielowym i czapce z napisem "Make Mushrooms Great Again", nawiązującego do hasła wyborczego Donalda Trumpa "Make America Great Again". "Kocham czapę", "Ale sztos czapa" - czytamy w komentarzach. Fotografię miał wykonać "nowo poznany kolega z Wietnamu z leżaka obok".