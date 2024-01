Nagle zwrócił się do części posłanek i zadał im pytanie. "Która nie była?"

16 stycznia, w trakcie wtorkowego posiedzenia Sejmu, Przemysław Czarnek zwrócił się do posłanek Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Były szef resortu edukacji postanowił odnieść się do słów Doroty Marek. Przedstawicielka KO stwierdziła, że in vitro pomoże zwiększyć dzietność Polaków. Polityk PiSu wspomniał też pewne banery, pojawiające się w trakcie Strajków Kobiet.