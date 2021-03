Czartoryska podsumowała trudny rok pandemii. "Tęsknię za tatą"

Już od roku żyjemy w nowej rzeczywistości. Pandemia COVID-19 sprawiła, że musimy unikać kontaktów społecznych, więcej czasu spędzamy w domu, większość naszych obowiązków przeniosła się do internetu, nie możemy swobodnie wyjść do restauracji czy do baru. Naszym obowiązkiem jest noszenie maseczek w przestrzeni publicznej, zachowywanie dystansu i częste dezynfekowanie rąk. Dla wielu Polaków rok trwania pandemii był bardzo ciężki, ponieważ musieli nauczyć się funkcjonować w innych realiach, ale również zmierzyć się z samotnością. Aktorka Anna Czartoryska-Niemczycka podsumowała, jak minęło jej 12 miesięcy w dobie koronawirusa.

"Mija rok od pierwszego lockdownu. Wtedy wydawało się że to wszystko zaraz się skończy... Jaki ten czas był dla Was? Wiem, że było ciężko, ale... Może ten rok przyniósł Wam coś dobrego? Czego się nauczyliście?" - zaczęła refleksyjnie swój wpis Czartoryska.

"Bardzo chciałabym już wrócić do regularnej pracy w teatrze i na planie. Tęsknię za spotkaniami z przyjaciółmi, randką w kinie, śniadaniem na mieście... Brakuje mi mojego Taty... spotkań w dużym, rodzinnym gronie... Staram się skupiać na tym, co blisko, co dziś. Nie robić planów, nie zamartwiać się tym, co będzie. Wciąż mam nadzieję, że to wszystko minie i znów będzie (prawie) jak dawniej" - podkreśliła aktorka.