Czasy, gdy bandażowano dzieciom lewą rękę, odeszły do lamusa. "Leworęczne dzieci potrzebują wsparcia" – podkreśla prof. Marta Bogdanowicz

Jak opowiada Olga, w leworęczności jej syna starsze pokolenie widzi pewnego rodzaju defekt, "coś", co trzeba naprawić. – Z dziadkami ciągle toczymy boje o to przestawianie – przyznaje Olga. – Mój ojciec, dla którego mańkut to ktoś gorszy, uparł się, żeby oduczyć Bartka leworęczności. Wszystko podaje mu do prawej ręki i pilnuje, by nie używał lewej – dodaje mama chłopca. – Takie sytuacje prowadzą do spięć, bo Bartek się denerwuje, my się denerwujemy i ogólnie nie jest za wesoło.