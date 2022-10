Czego nie wolno wyrzucać do toalety? Ekspertka wylicza

Waciki kosmetyczne, patyczki higieniczne czy resztki jedzenia. Jeżeli do tej pory wyrzucaliście te rzeczy do toalety, popełnialiście duży błąd. "Toaleta to nie śmietnik! Nie wrzucamy do niej resztek jedzenia czy odpadów, z którymi nie wiemy co zrobić" - oznajmiła na swoim profilu na Instagramie mama.chemik, która poinformowała, czego nie należy wyrzucać do WC.