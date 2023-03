Czego uczą na WDŻ? Nastolatka pokazuje zdjęcie prezerwatywy

Powiedziała, jak naprawdę wyglądają lekcje WDŻu

W wielu szkołach odbywają się lekcje z "wychowania do życia w rodzinie". Niestety często nie mają zbyt wiele wspólnego z prawdziwą edukacją seksualną. Zwróciła na to uwagę jedna z uczennic. Na Twitterze zamieściła zdjęcie otwartej prezerwatywy. To fotografia, którą dostała od mieszkającej w Wielkiej Brytanii kuzynki. Dziewczyna chciała przez to podkreślić, że lekcje WDŻu w Polsce i zagranicą to dwa inne światy.