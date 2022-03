Czekają przy granicy, bo wierzą, że za chwilę odgruzują swoje domy. "Pozwalamy im w to wierzyć"

- Ukraińcy integrują się z nami, ale potrzebna im jest praca, dla dzieci szkoła, miejsce do życia. Z powodu ogromnej inflacji za chwilę naszym rodakom będzie się źle żyło i może to doprowadzać do niepokoju, spięć. Warto na to zwrócić uwagę. Ludzi już teraz na wiele rzeczy nie stać, zaraz zacznie się ubóstwo. Dlatego rozmawiamy z mediami i mówimy o tym. Ostatnio udzielaliśmy wywiadu Sky News, BBC, TVN, rozmawiamy z lokalnymi mediami. Wszystko po to, aby przekazać, że problem nie kończy się, kiedy kobieta wsiada do pociągu i dojeżdża do stacji Przemyśl czy Jarosław. Gdzieś ci ludzie muszą być ulokowani. Bez planowania będzie potężny problem – podsumowuje.