Czerstwy chleb zalej wodą. Rośliny będą ci wdzięczne

Chleb to jeden z produktów spożywczych, które większość z nas zawsze ma w domu. Nieodpowiednio przechowywane pieczywo ma to do siebie, że szybko robi się czerstwe, co uniemożliwia jego spożycie. Zamiast je wyrzucać czy karmić nim ptaki, przygotuj ekologiczny nawóz.