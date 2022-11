Wrzuć do toalety drożdże i zasyp cukrem. Efekt zachwyci domowników

Dbaj także o regularny przepływ powietrza w toalecie. Można to zrobić, otwierając co jakiś czas drzwi lub okna albo używając wentylatora. Powietrze w znakomity sposób odświeżają również świeże rośliny. Pamiętaj przy tym, że do łazienki nadadzą się jedynie rośliny, które lubią wysoką wilgotność w pomieszczeniu, a jeśli nie masz w tym pomieszczeniu okna, to także te, które zniosą panującą tam ciemność.