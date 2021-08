Często gotujesz wodę dwa razy? Nigdy więcej tego nie rób!

Do kawy, herbaty czy ciepłej wody z cytryną. Zagotowana woda przydaje się codziennie do wielu napojów, a jej wielokrotne gotowanie przez lata nie budziło kontrowersji. Do czasu. Wcześniej panowało bowiem przekonanie, że woda gotowana kilka razy jest zdrowsza, ponieważ nie zawiera w sobie bakterii. Okazuje się, że jest to błędne, a eksperci alarmują, że taka woda zagraża zdrowiu. Dlaczego?