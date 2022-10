Często popełniamy ten błąd pod prysznicem. Jedna rzecz jest kluczowa

Tiktokerka zdradziła trik na skuteczne mycie. "Niektórzy z was śmierdzą"

Pewna tiktokerka, Nia Kajumlo, która jest specjalistką od urody i ma 84,1 tys. obserwujących, podzieliła się swoim sposobem na to, jak brać prysznic. Nia zauważyła, że wiele osób brzydko pachnie, ale dzięki jej rutynie pod prysznicem nigdy nie trzeba będzie martwić się o nieprzyjemny zapach ciała. - Słuchajcie, niektórzy z was śmierdzą, po prostu śmierdzicie i mówię to w najbardziej kochający sposób, jak to tylko możliwe, jak starsza siostra - powiedziała tiktokerka.