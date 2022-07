Często "wciągasz brzuch"? Sprawdź, czym to się może skończyć

Płaski brzuch to marzenie wielu kobiet, potęgowane przez – często wręcz nierealne – wzorce, widoczne m.in. w mediach społecznościowych. Szczególnie w okresie wakacyjnym, gdy temperatury na zewnątrz wzrastają, a my częściej sięgamy do szafy po lekkie, odsłaniające ciało stylizacje, chcemy, aby nasza sylwetka prezentowała się jak najlepiej.