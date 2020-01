WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Cztery lata temu straciła męża. Celine Dion opublikowała jego zdjęcie w dniu rocznicy Małżeństwo Celine Dion i Rene Angelil należało do wyjątkowo udanych. Cztery lata temu mężczyzna przegrał walkę z rakiem gardła, a piosenkarka długo nie mogła pogodzić się ze stratą. W rocznicę śmierci pokazała fanom zdjęcie ukochanego i opatrzyła je wzruszającym opisem. Celine Dion czule wspomina męża (Getty Images) W przypadku Rene Angelil i Celine Dion można mówić o miłości od pierwszego wejrzenia. Para poznała się w latach 90. i pomimo sprzeciwu rodziny piosenkarki, która nie akceptowała 26-letniej różnicy wieku między zakochanymi, po kilku latach doszło do ślubu. I to bardzo hucznego. Duża różnica wieku Przed uroczystością odbyła się konferencja prasowa, a sam ślub był transmitowany w telewizji. Małżeństwo doczekało się trójki dzieci – z czego dwoje z nich zostało poczętych metodą in vitro. Niestety cztery lata temu świat Celine Dion legł w gruzach. 14 stycznia 2016 roku ukochany mąż przegrał walkę z rakiem. Celine długo nie potrafiła podnieść się po jego stracie. "Nie chodzę na randki. Kocham mojego męża, więc nawet o tym nie myślę" – powiedziała dwa lata temu w rozmowie z zagranicznymi mediami. Dodała również, że bardzo tęskni za mężem zwłaszcza za jego zapachem i dotykiem. "Brakuje mi jego niepowtarzalnego humoru. Rene potrafił mnie rozbawić do łez" – wyjaśniła. Co prawda z czasem piosenkarka była widywana u boku nowego mężczyzny, młodszego od niej o 17 lat tancerza, jednak ona konsekwentnie zaprzecza plotkom, że jest znowu w związku. "Uwolniłam się od bólu. Rene pomógł mi zaakceptować życie takim, jakie jest. Nie przejmuję się, że jestem sama. Życie cieszy mnie nawet bardziej niż kiedykolwiek przedtem" – podkreślała. Niezależnie od tego, czy Celine Dion jest w nowym związku, czy też nie, to niewątpliwe zmarły mąż nadal zajmuje szczególne miejsce w jej sercu i myślach. "Nie ma dnia, w którym nie myślałabym o twoim pięknym uśmiechu. Tęsknimy za tobą i dziękujemy, że nad nami czuwasz. Twoja Celine" – napisała pod zdjęciem opublikowanym w mediach społecznościowych.