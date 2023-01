Czy dziecko może jeść w trakcie mszy? Zaskakująca odpowiedź duchownego

Pewna użytkowniczka TikToka, która obserwuje profil księdza Piotra Jarosiewicza, postanowiła zadać duchownemu ważne pytanie. Kobieta wyznała, że jest mamą trzyletniej dziewczynki w spektrum autyzmu, z którą chodzi na msze do kościoła. Dzieci, zwłaszcza tak małe, nie zawsze potrafią dostosować się do przyjętych norm społecznych w miejscach publicznych. Internautka przyznała, że w takiej sytuacji nie ma wyboru, by postąpić inaczej. Czy jednak zachowuje się poprawnie? Odpowiedź księdza poruszyła innych użytkowników popularnej aplikacji.