Myślała, że to żart znajomych. Tak "przywitała" księdza

"Jak byłem mały, to podobno byłem nieznośnym i neurotycznym dzieckiem. Kiedyś na kolędzie usiadłem księdzu na kolanach, ten mnie zaczął bujać, no i jak to z bujanym dzieckiem bywa, czasem wymiotuje. Zaraz po tym biegnie do mnie mama, tata w krzyk, ksiądz w szoku, a ja w płacz. No i jak mama mnie podnosiła z jego kolan, ja w paroksyzmie płaczu, wymachując nóżkami, niefortunnie kopnąłem go w nos" - napisał.