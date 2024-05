Masz taki krem w kosmetyczce? Nie nadaje się do użycia

Produkt chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV, które przyśpiesza proces starzenia się skóry. Regularne stosowanie kremu z filtrem zapobiega tworzeniu się nowych zmarszczek i przebarwień. Warto stosować go codziennie, bez względu na porę roku. Masz w domu krem z zeszłego lata i zastanawiasz się, czy nadaje się jeszcze do użycia? Farmaceuta nie pozostawia wątpliwości.

Promieniowanie słoneczne towarzyszy nam przez cały rok, jednak to właśnie wiosną i latem jest najsilniejsze. Wystarczy spędzić godzinę na mocnym słońcu, żeby doszło do poparzenia skóry. Można się przed tym uchronić. Wystarczy zaaplikować krem z filtrem na pół godziny przed wyjściem z domu. Produkt działa od kilku do kilkunastu godzin. Wszystko zależy od współczynnika SPF. Im jest wyższy, tym dłużej działa. To jeden z produktów, który powinien znaleźć się w każdej wakacyjnej kosmetyczce.