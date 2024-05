Najlepszy myk na mole. Uciekną w popłochu

Mole odzieżowe to namolne szkodniki, które żerują w szafach i garderobach, powodując dotkliwe straty. W przeciwieństwie do innych owadów wkradających się do domów, nie zjadają żywności, lecz skupiają się na tkaninach naturalnych, takich jak wełna, jedwab, bawełna czy len. Najczęściej znajdujemy ślady ich działalności na ubraniach, dywanach czy pościeli.