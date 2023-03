Czy podczas okresu można iść do ginekologa? Lekarka odpowiada

Boisz się wizyty u ginekologa? Lekarka radzi

Doktorka Daoud miała też jednoznaczną opinię na temat higieny okolic intymnych. Ginekolożka stwierdziła jednoznacznie, że jedyne, czego potrzebujemy do mycia sromu, to woda. - Jeśli używasz czegoś do mycia się tam na dole, musisz się tego natychmiast pozbyć - powiedziała.