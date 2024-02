Czy Polacy obchodzą walentynki? Zaskakujące wyniki badań

Czy dzień zakochanych jest w Polsce ważnym świętem? Wirtualna Polska postanowiła zapytać o to internautów. Wyniki przeprowadzonych badań prezentują się dość zaskakująco. Można się spodziewać, że to młodsza część społeczeństwa będzie chętniej wręczać tego dnia drugiej połówce podarunek, potwierdzający uczucie. Tylko 25 proc. respondentek i respondentów w wieku 15-34 lat przyznało, że obchodzi walentynki. 14 lutego okazał się ważnym dniem dla przedstawicieli starszych grup wiekowych.

38 proc. badanych przyznało, że obchodzi walentynki. Przecząco na to pytanie odpowiedziało 40 proc. internautów. Tak święcie zakochanym powiedziało 47 proc. osób w wieku 55 lat i więcej, 44 proc. w wieku 45-55 lat, 34 proc. w przedziale 35-44 lata.

W jaki sposób decydujemy się celebrować ten dzień? Na pierwszym miejscu znalazło się robienie bliskim prezentów (38 proc. badanych), 28 proc. przyznało, że przyrządza z partnerem/partnerką w domu uroczystą kolację. Kolejne 28 proc. wybiera się 14 lutego z partnerem/partnerką do restauracji lub kawiarni na uroczystą kolację. 12 proc.ankietowanych zamawia kolację do domu.

Wróćmy jeszcze do najmłodszej grupy (15-34 lata). Wśród osób z tego przedziału wiekowego, które obchodzą walentynki, 25 proc. wybrało domowy wieczór filmowy, a kolejne 25 - zamawianie kolacji do domu.

Co z respondentkami i respondentami, którzy walentynkom mówią nie? 34 proc. podsumowało, że nie potrzebuje takiego święta, aby okazać uczucia ukochanej osobie, ponieważ "każda okazja jest dobra".

Prowadzi kwiaciarnię. Zdradza, co jest hitem na walentynki

Co dać w prezencie na walentynki? Garść propozycji dla niej i dla niego

Magda w rozmowie z Wirtualną Polską wróciła pamięcią do walentynek, podczas których jej partner zdecydował się na oświadczyny. Mężczyzna spotkał się z odmową.

