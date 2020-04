Czy przed koronawirusem chroni olejek z oregano? Znamy odpowiedź

Olejek z oregano dzięki swoim właściwościom powstrzymuje rozwój drobnoustrojów, przez co zapobiega zatruciom pokarmowym, przeziębieniom, czy grypie. Niektórzy twierdzą, że działa silniej niż antybiotyk. Pojawiła się nawet teoria, że chroni przed koronawirusem.

Olejek z oregano jest źródłem tymolu i karwakrolu, które znane są z działania przeciwgrzybiczego i antybakteryjnego. Zawiera witaminy z grupy B, witaminę C i K, a także flawonoidy. Jest bogaty w takie minerały, jak cynk, magnez, żelazo, wapń i potas.

Co chroni przed koronawirusem?

W zmniejszeniu ryzyka zakażenia koronawirusem najważniejsze jest to, aby wzmacniać swoją odporność. Pomoże w tym odpowiednia dieta, ćwiczenia czy też dbanie o nawodnienie i sen. Ważne jest również unikanie dużych skupisk ludzi, a jeśli możesz sobie na to pozwolić – izolacja w domu. Naukowcy zalecają też częste mycie rąk i stosowanie płynu do dezynfekcji na bazie alkoholu. Warto pamiętać o maseczce i rękawiczkach, gdy wychodzisz na zewnątrz, ale też o zachowaniu 2 m odległości od innych osób. W trakcie kichania i kasłania zaleca się zasłanianie twarzy łokciem.