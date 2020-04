Koronawirus. Jak bezpiecznie rozpakowywać zakupy?

Z każdym dniem rozprzestrzenia się koronawirusa pojawia się coraz więcej pytań, jak możemy zapewnić sobie większe bezpieczeństwo. Główny Inspektorat Sanitarny wyjaśnia, że główną drogą przenoszenia się COVID-19 jest droga kropelkowa. Jednak naukowcy podkreślają, że może się on również utrzymywać na różnych powierzchniach. Dlatego lepiej chuchać na zimne.

Jeśli musimy wybrać się do sklepu po zakupy nie zapomnijmy o odpowiedniej ochronie – rękawiczkach jednorazowych oraz zachowaniu bezpiecznej odległości. Następnie, gdy przyniesiemy produkty do domu odpowiednio je rozpakujmy oraz zabezpieczmy. Słów klika, jak to zrobić.