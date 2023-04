Czy przed Wielkanocą trzeba iść do spowiedzi? O tym warto wiedzieć

"Nie jest to jednak grzech, który nie mógłby zostać odpuszczony. Człowiek, który przystępował do Komunii św. w stanie grzechu ciężkiego, jest zobowiązany to wyznać przy następnej spowiedzi sakramentalnej wraz z okolicznościami popełnienia tego grzechu (częstotliwość i motywy). Jeśli grzesznik żałuje za popełnione zło i postanawia poprawę, może otrzymać rozgrzeszenie" - skomentował ks. Różański.