Co z formułką przy spowiedzi? Ksiądz rozwiewa wątpliwości

Jest nam znana już od dzieciństwa. Słynną formułkę, którą wypowiadamy przy spowiedzi, większość pamięta do teraz. Zazwyczaj przychodzimy do konfesjonału, klękamy i zaczynamy recytować wyuczoną treść. Czy faktycznie taka formułka jest zawsze wymagana? Czy może lepiej zacząć spowiedź własnymi słowami? I co w sytuacji, gdy nie zrobiliśmy rachunku sumienia? Te wątpliwości rozwiewa ksiądz.