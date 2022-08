Czy twój partner jest narcyzem? Psycholożka wyjaśnia

Związki to nie tylko pocałunki, prezenty i romantyczne randki. To również, a może przede wszystkim, codzienna praca nad sobą i wzajemną komunikacją. Miłość wiąże się z zaakceptowaniem czyichś wad i wspieraniem w trudnych chwilach. Jednak co w przypadku, gdy partner cierpi na narcystyczne zaburzenie osobowości? Czy taki związek ma prawo przetrwać?