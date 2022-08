Jak uwolnić się od toksycznej osoby? Pomoże ci metoda szarego kamienia

Wyjście z toksycznej relacji nie jest proste. Już samo uświadomienie sobie, że się w niej jest to duży krok do przodu. Choć najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest rozstanie, odcięcie się od toksycznej osoby zatruwającej nam życie, w praktyce nie zawsze jest to możliwe, a na pewno nie jest łatwe.