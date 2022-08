Jest nieszczęśliwa, ale nie odejdzie. Z mężem zawarli układ

Pierwszy przykład z brzegu: pewien mężczyzna powiedział swojej nowo poznanej partnerce, że chce żyć w wolnym związku, nie chce się zobowiązywać, przyjemnie mu jest spotykać się z nią, ale nie planuje relacji monogamicznej. I ona z różnych powodów – co stanowi materię do pracy terapeutycznej – godzi się na to, bo sądzi, że może się do tego przyzwyczai albo on za chwilę zmieni zdanie i pod wpływem jej miłości zrezygnuje z relacji z innymi kobietami. Niestety najczęściej okazuje się, że taki układ nigdy się nie zmienia, bo jeśli jedna storna na coś się zgodziła, podpisała "kontrakt", to ta druga nie czuje się zobowiązana do jego zmiany oraz po prostu tego nie chce.