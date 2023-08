Dali się ponieść pożądaniu. Zdjęcia z Sopotu już krążą

Kasia "Effy" Sawczuk oraz Mattia Rosinski od kilku lat są nierozłączni. Mężczyzna również jest muzykiem, a do tego kolegą samego Eda Sheerana. Ostatnio para wybrała się na Top of the Top Sopot Festival, gdzie artystka miała okazję wystąpić. Oczywiście na wydarzeniu nie mogło zabraknąć jej ukochanego.