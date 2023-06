Katarzyna Sawczuk koleguje się z Edem Sheeranem. "Spędziliśmy razem sporo czasu"

Czym zajmuje się Katarzyna Sawczuk?

Kasia od dłuższego czasu spełnia się nie tylko jako aktorka, lecz także piosenkarka. Co ciekawe, telewizyjny debiut zaliczyła w programie muzycznym "Od przedszkola do Opola". Później pojawiła się również w "Mam talent!" oraz "The Voice of Poland". Muzyka jest jej ogromną pasją. Sawczuk równolegle rozwija swój talent aktorski - jest studentką Akademii Teatralnej.