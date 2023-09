Daria Mejnartowicz jest filantropką. "Wybieram bycie użyteczną"

Wyjeżdżam średnio dwa razy w roku, w ramach urlopu, do miejsc, gdzie np. nie istnieje świadomość zagrożenia nowotworami. W Afryce wiele kobiet wciąż żyje w przekonaniu, że rak piersi jest problemem białych ludzi, ewentualnie można się nim zarazić, wkładając pieniądze do biustonosza czy farbując włosy. Brakuje tam podstawowej edukacji prozdrowotnej, a służba zdrowia jest na bardzo niskim poziomie, w dodatku za poradę lekarską, diagnozę i leczenie trzeba często płacić, co dla kobiet z prowincji, podobnie jak transport, jest problemem nie do pokonania. Dlatego wolą korzystać z usług miejscowych znachorów i wiedźm, którzy zalecają, by nowotworowe rany posypywać ziołami. Nawet kiedy trafią do profesjonalnego lekarza i usłyszą diagnozę, uciekają z poczekalni, bo boją się np. usunięcia piersi. W kulturze afrykańskiej taka kobieta staje się "popsuta", a mąż ma prawo ją porzucić.