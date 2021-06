Daria Trafankowska była żoną Waldemara Dzikiego. Jednej decyzji nie mogła sobie wybaczyć

Jak przypomina "Dziennik Łódzki", krótko przed śmiercią Zejdlera Trafankowska otrzymała dramatyczny list. "Jacek miał w nim pisać, że nic nie ma sensu i myśli o tym, by pożegnać się z tym światem. Ona przygotowywała się do premiery "Braci Karamazow". Kilka dni później dotarła do niej tragiczna wiadomość" – czytamy w artykule.