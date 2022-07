Dariusz Opozda wydał oświadczenie. Mocno wypowiedział się o Joannie

Joanna Opozda zaplanowała chrzest Vincenta na sobotę 16 lipca. Okazało się jednak, że uroczystość nie doszła do skutku, o czym poinformował Pudelek. Serwis ujawnił też, że pod kościołem pojawili się Antek Królikowski i Małgorzata Ostrowska-Królikowska, którzy wydawali się mocno zdezorientowani. "Antek podejrzewał, że być może to celowa dezinformacja ze strony rodziny Aśki. Bardzo chciał uczestniczyć w tym ważnym dniu. Miał obawy, że Joanna zataiła przed nim datę, by móc go potem przedstawiać w mediach oraz przed sądem jako ojca, który nie przyszedł na chrzest własnego syna" - mówił informator Pudelka.