Darmowe podpaski w każdej szkole. Projekt ustawy już powstaje

Projekt ustawy przygotowywany przez Okresową Koalicję ma wprowadzić do szkół nie tylko darmowe środki higieniczne, ale także edukację na temat zdrowia menstruacyjnego dla wszystkich uczniów - nie tylko dziewcząt.

- Słowo okres, miesiączka, menstruacja to dla wielu słowa wstydliwe. Ale mamy w naszym społeczeństwie odważne kobiety, które łamią te mity i stereotypy. Zrzeszyły się w Okresowej Koalicji. Jesteśmy przedstawicielkami różnych klubów parlamentarnych, z różnych opcji. Jest pani wicemarszałek, pani senator, panie posłanki. Wszystkie popieramy tę inicjatywę. I na pewno będziemy robić wszystko, czy w Sejmie czy w Senacie, żeby ten projekt wszedł w życie. Jesteśmy z wami - mówiła Okła-Drewnowicz.

Z badań przeprowadzonych przez Kantar na zlecenie Kulczyk Foundation wynika, że za wprowadzeniem darmowych środków higienicznych w szkołach jest obecnie 64 proc. Polek i Polaków. 67 proc. Polek przyznało natomiast w sondażu, że zdarzyły im się sytuacje, gdy podczas miesiączki nie miały w szkole dostępu do podpasek i tamponów.

