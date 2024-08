"Data przydatności" do seksu. Ekspert zabrał w tej sprawie głos

Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski z Uniwersytetu Warszawskiego podkreśla, że jesteśmy istotami seksualnymi od urodzenia do śmierci, a nasza seksualność ewoluuje wraz z nami. W rozmowie z Serwisem Zdrowie profesor opowiedział więcej na temat życia intymnego Polek.

Prof. Izdebski podkreślił, że kluczem do satysfakcjonującego życia seksualnego, niezależnie od wieku, jest komunikacja. Rozmowa o potrzebach i oczekiwaniach powinna być równie ważna jak sam akt seksualny.

Otworzył się na temat seksu. "Dotarło do mnie dopiero po ślubie"

Warto pamiętać, że seksualność to nie tylko tradycyjny stosunek. Prof. Izdebski zwraca uwagę, że dla wielu osób bliskość, przytulanie, trzymanie za ręce czy wspólne zasypianie są równie ważnymi elementami seksualności.

