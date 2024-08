Rezygnują z seksu przez ból. Tak mówi o tym lekarz

Zdecydowana większość pacjentek trafiających do gabinetu dr Daniela Kurczyńskiego, specjalisty z zakresu ginekologii i ginekologii onkologicznej, wskazuje na problemy związane z życiem intymnym. Zdarza się, że kobiety cierpiące z powodu endometriozy rezygnują z aktywności seksualnej, ponieważ stała się ona dla nich synonimem bólu, stresu i lęku.

Jak czytamy w wywiadzie dla politykazdrowotna.com, większość pacjentek z endometriozą zgłasza dolegliwości bólowe podczas stosunku seksualnego. Dla części kobiet ból jest na tyle silny, że prowadzi nawet do utraty przytomności. To ogromny problem, zwłaszcza dla młodych kobiet, które mają zaledwie nieco ponad 20 lat i zaprzestają współżycia z powodu nasilonych dolegliwości.

Operacja endometriozy może pomóc w wyeliminowaniu bólu podczas stosunku. Zazwyczaj lekarz daje "zielone światło" do powrotu do aktywności seksualnej około miesiąca po zabiegu. Jednak nie jest to takie proste, ponieważ nie wszystkie rodzaje dyspareunii (bólu przy współżyciu) można wyleczyć operacyjnie.