David Schwimmer doczekał się pięknej córki. Jak teraz wygląda Cloe?

Aktor rzadko wstawia coś na swój profil na Instagramie, a jeśli już to robi, to zdjęcia dotyczą przede wszystkim jego pracy – chroni życie prywatne przed zainteresowaniem mediów. Jednak co jakiś czas na koncie jego byłej żony można podziwiać Cloe, która w ciągu ostatnich kilku miesięcy bardzo się zmieniła.