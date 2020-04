Dawid Ogrodnik wspiera strajk kobiet. "Nie pozwólmy odbierać sobie praw"

"Na szczęście nie ma w Polsce stanu nadzwyczajnego, na którym mogłyby być oparte jakieś restrykcje! Ufff. Spotykamy się w miejscu, które na razie jest tajemnicą, bo lubimy niespodzianki i razem realizujemy - każdy i każda osobno - naszą pilną potrzebę powiedzenia WON Z TYMI POMYSŁAMI. Przygotuj automobil lub bicykl (w tym ciężkim czasie można go też jakoś ozdobić), zachowaj wszelkie środki ostrożności (maseczki itp.). A na wypadek, jakby ktoś pomylił stan nadzwyczajny z jego brakiem, mamy 4 lata doświadczenia w nieprzyjmowaniu mandatów i wygrywaniu z władzą w sądach. Zapraszamy na praktyki!" – piszą aktywistki z "Ogólnopolskiego Strajku Kobiet".

Do protestu dołączył również aktor Dawid Ogrodnik. Opublikował zdjęcie balkonu, na którym umieścił transparent z napisem "Strajk".

"A to mój balkon! Nie pozwólmy odbierać sobie praw w momencie kiedy one są i tak ograniczone i wykorzystywanie takiego momentu do przeforsowywania ustaw, które nie mają poparcia społeczeństwa, są nie etyczne i niezgodne z konstytucją. Natomiast te argumenty nie mają siły sprawczej więc musimy być razem" – napisał pod zdjęciem Dawid Ogrodnik.