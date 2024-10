Maja Popielarska nie chadza na eventy. Ale dla tej gali zrobiła wyjątek i przy okazji zaszalała ze stylizacją. Na ściance zaprezentowała się w prześwitującej, a dodatkowo błyszczącej bluzce. Wygląda na to, że moda na eksponowanie bielizny przypadła jej do gustu. Kto by się spodziewał.