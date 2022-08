Depresja poporodowa dotyka też mężczyzn. Skutki mogą być fatalne

Wielu mężczyzn dobrze znosi czas ciąży partnerki – często my, psychologowie, spotykamy się z takim określeniem, że już nie żona czy partnerka jest w ciąży, ale "my jesteśmy w ciąży jako para" – mówią ojcowie. I rzeczywiście to jest zazwyczaj dla par bardzo dobry czas, zwłaszcza jeśli ciąża przebiega prawidłowo. Natomiast schody zaczynają się potem, czyli wtedy, kiedy kobieta trafia do szpitala, na salę porodową. Niestety nie da się zaplanować porodu, mimo że tworzymy sobie jego plan, próbujemy się przygotować do tego ważnego wydarzenia jak najlepiej. Nie da się go kontrolować, a to bywa frustrujące. Do tego dochodzą zmagania mężczyzn z różnymi uczuciami: bezradnością, niemocą, trudnościami adaptacji do tej nowej sytuacji.