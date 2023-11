Dewastuje wynajmowane mieszkania. Właścicielki wzięły sprawy w swoje ręce

W programie "Interwencja" pojawiły się historie właścicielek dwóch mieszkań, które trafiły na nieuczciwą lokatorkę. Ich zdaniem kobieta umyślnie zdewastowała należące do nich lokale. Teraz przestrzegają przed nią innych.

Iwona Sośniak jest właścicielką mieszkania, które przeznaczyła na wynajem. Pewnego razu zgłosiła się do niej kobieta z dzieckiem, która chciała zamieszkać w oferowanym przez nią lokum.

Wówczas nic nie wskazywało na to, z jakimi problemami przyjdzie jej się mierzyć potem.

Najemczyni postanowiła zgłosić sprawę do prokuratury, mając nadzieję, że nieuczciwa wynajmująca odpowie za wszystkie zniszczenia.

Szybko okazało się, że to nie był pierwszy raz, gdy 31-latka zdemolowała wynajmowane przez nią mieszkanie. Wcześniej z podobną sytuacją musiała zmierzyć się Sylwia Stankiewicz.

