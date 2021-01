"Diabeł zbiera swoją armię". Mai Frykowskiej puściły nerwy

"Na pewno po naszej rozmowie będzie opinia, że "Frykowska odjechała". I bardzo dobrze, ponieważ mnie nie interesuje, co mówi o mnie człowiek, mnie interesuje, co myśli o mnie Bóg. Świadectwo to nie jest paplanina, to jest styl życia, który pokazujesz innym. Swoją postawą przekonujesz do swoich poglądów" - podkreśliła gwiazda.

Frykowska uważa, że żyjemy w czasach wielkich przemian, przebudzamy się, by lepiej odróżnić dobro od zła. Jednak jej zdaniem tuż obok osób nawróconych, idą osoby należące do "armii diabła". Dlatego też katolicy byli i będą przez nich dyskryminowani.

"Jeśli chodzi o kościół katolicki, o chrześcijan, to właśnie wszystkie wojny, spory odbywały się na polu religijnym. To jest czas przebudzenia. Księciem tego świata jest diabeł.To nie jest facet z rogami, to nie jest kozioł, to jest byt, Biblia o tym mówi. On zbiera swoją armię ludzi i Bóg pozyskuje swoich ludzi. Mnie jest szkoda tych, którzy reagują hejtem na świadectwo wiary. Dowartościowują się tym, że komuś dowalą. To nie jest boża postawa" - skwitowała Maja Frykowska w rozmowie z Plejadą.