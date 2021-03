Dieta okienkowa. Kuszący sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów – czy dla każdego?

Dieta okienkowa, z założenia, pozwoli na szybkie, zdrowie i bezpieczne schudnięcie. Nie wymaga ona liczenia kalorii. Polega na spożywaniu posiłków w tzw. oknie żywieniowym. Jej twórcy zapewniają, że jest skuteczna. Ci, którzy testowali dietę i są jej przeciwni, oceniają, że może doprowadzić do "wilczego głodu".

Dieta okienkowa wydaje się dobrym sposobem na pozbycie się nadprogramowych kilogramów. Nie wymaga wyrzeczeń i rezygnacji z ulubionych potraw. Z założenia polega na jedzeniu podczas 8-godzinnego "okna" i odpoczynku od spożywania posiłków w czasie 16. godzin. Przerwa od konsumpcji ma zapewnić lepsze trawienie i regenerację organizmu. Dzięki tej metodzie jedzenia, organizm nie tylko się odbudowuje, ale również zdrowieje. Odżywianie metodą postów i jedzenia ma sprawić, że poprawimy stan zdrowia i zredukujemy ryzyko chorób cywilizacyjnych.

Dieta okienkowa – zasady

Zasada odżywiania w tej diecie jest prosta. Zakłada spożywanie posiłków jedynie w ściśle określonym czasie, dokładnie przez 8 godzin. Pozostałe 16 godzin należy powstrzymać się od jedzenia, choć można spożywać neutralne płyny w postaci wody oraz kawy i herbaty, ale bez żadnych dodatków. Można powiedzieć, że jest to przerywany post. Raz jemy, raz głodujemy. Pułapką jest właśnie, nadmierne objadanie się w porze spożywania posiłków oraz uczucie "wilczego głodu" podczas postu.

Twórcy diety podają jednak, że dokładne zastosowanie się do wskazówek, gwarantuje spektakularne efekty. Można schudnąć nawet 2,5 kg tygodniowo. Co jeszcze trzeba robić podczas tej diety? Po pierwsze nie przejadać się. Po drugie unikać wczesnych śniadań, lepiej opóźnić pierwszy posiłek. Po trzecie komponować posiłki z uwzględnieniem ich różnorodności, kaloryczności i jakości. Po czwarte trzeba pamiętać o aktywności fizycznej. Ma ona trwać ok 10 minut dziennie.

Dieta okienkowa – zalety

Dieta, która polega na poście pozwala organizmowi odetchnąć, zregenerować się. Z założenia dieta okienkowa pozwala chudnąć bez ograniczeń, nie trzeba też ograniczać się i odmawiać sobie określonych dań. Zatem można powiedzieć, że nie wymaga wyrzeczeń.

Ci, którzy skorzystali z tej diety, oceniają, że jest dość prosta, bo nie trzeba specjalnie gotować, aby z niej czerpać korzyści oraz powstrzymywać się od zjedzenia od czasu do czasu np. pizzy, czy kalorycznego makaronu z sosem śmietanowym. Oprócz zalet, tego typu rodzaj odżywiania ma też swoje wady.

Dieta okienkowa – czy jest dla każdego?

Z pewnością przed zastosowaniem się do założeń jakiejkolwiek diety należy skonsultować się z lekarzem. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o dietę okienkową ma też kilka pułapek. W praktyce okazuje się, że osoby stosujące tę dietę miewają napady głodu. Później objadają się na zapas. To niekorzystnie wpływa na metabolizm i może doprowadzić do efektu jo-jo.

Trzeba też pamiętać, że jeżeli nie chcemy, aby taki sposób odżywiania był naszą codziennością, to po zakończonej diecie należy przygotować organizm z powrotem do wejścia w normalny tryb spożywania posiłków.

Przez kilka dni żywiła się, jedząc to, co znajdzie i co dadzą jej ludzie. Na własnej skórze - program Moniki Sikorskiej