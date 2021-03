Olej z awokado - najzdrowszy na świecie o szerokim zastosowaniu. Idealny do codziennej pielęgnacji

Olej z awokado – właściwości

Awokado to owoc pestkowy pochodzący z terenów południowego Meksyku i Środkowej Ameryki. Obecnie awokado uprawiane jest w wielu tropikalnych rejonach świata. Ze względu na swoje właściwości, awokado zaliczane jest do najzdrowszych owoców na świecie. A olej z awokado? Przede wszystkim bogaty jest w jednonienasycone kwasy tłuszczowe, a w dalszej kolejności w kwasy wielonienasycone z rodziny omega-3 i omega-6. W oleju tym znajdziemy wiele witamin, w tym witaminy A, E, K, niacynę i biotynę. Z soli mineralnych należy wskazać na spore ilości krzemu, potasu, manganu i fosforu; jest on skarbnicą roślinnych fitosteroli.

Olej z awokado – zastosowanie w kosmetyce

Jak jeszcze wykorzystać olej z awokado? Z jego pomocą można odżywić paznokcie i dłonie. Wystarczy wmasować go w płytkę paznokcia i w skórę dłoni, stanie się ona miękka, paznokcie grubsze i mocniejsze. Jest to idealna opcja dla osób borykających się z problemem spierzchniętej i szorstkiej skóry na dłoniach.

Skoro olej zastosować można na dłonie, również sprawdzi się, jako kosmetyk do stóp. Szczególnie latem stopy to nasza wizytówka, warto je pielęgnować i dbać o ich estetyczny i zdrowy wygląd. Należy zacząć już wiosną odpowiednio przygotowywać stopy do cieplejszych miesięcy, kiedy będą eksponowane. Olej z awokado, zawierający mikroelementy i witaminy sprawi, że staną się sprężyste i miękkie. Regularnie trzeba go wmasowywać w skórę i paznokcie u stóp.