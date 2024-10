Dietetyczka zaapelowała do internautów. "Tego sera lepiej nie kupuj"

Ser może stanowić prawdziwe bogactwo wapnia, witamin oraz wielu innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu składników ożywczych. Nic więc dziwnego, że tak chętnie po niego sięgamy. W końcu można go jeść niemal o każdej porze dnia, bowiem idealnie sprawdzi się na śniadanie, obiad i kolację. Dietetyczka kliniczna Anna Jedrej, której profil na Instagramie śledzi prawie 60 tys. użytkowników, zdradziła, którego rodzaju sera najlepiej jest unikać.

Pod postem dietetyczki pojawiło się wiele komentarzy od osób, które nie zdawały sobie sprawy z tego, jak niezdrowe mogą być serki topione. Ekspertka wyjaśniła, że to przede wszystkim wina składników, z których są one wytwarzane.

Anna Jedrej przy okazji zaapelowała również do rodziców, by nie nie tylko nie spożywali ich w zbyt dużej ilości, ale przede wszystkim nie podawali ich dzieciom.

