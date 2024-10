Te warzywa zyskują na zamrożeniu. Dietetyczka wyjaśnia

Mrożonki mają tyle samo zwolenników, co przeciwników. Część osób zastanawia się, czy w wyniku procesu mrożenia poszczególne produkty nie tracą na wartości odżywczej. Brytyjska dietetyczka zauważa, że w wybranych przypadkach... jest dokładnie na odwrót.

Trzy popularne warzywa w wyniku zamrożenia zyskują na wartościach odżywczych, co jest korzystne i dla nas. Co znalazło się na liście?

Na liście znalazła się również kukurydza. Ta mrożona zawiera więcej witaminy C niż jej świeży odpowiednik . Dodatkowo dzięki temu procesowi zachowuje swoją naturalną słodycz.

Dietetyczka radzi też mrozić szpinak - świeży bardzo szybko się psuje i traci swoje składniki odżywcze . W zamrożonych liściach cenne kwas foliowy i witamina C są nienaruszone.

