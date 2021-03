Dla miłości opuściła Polskę. Basia Trzetrzelewska zrobiła światową karierę

Basia Trzetrzelewska może poszczycić się wspaniałą międzynarodową karierą. Sprzedała miliony płyt, występowała na Broadwayu, a także na największych salach koncertowych. Pandemia niestety pokrzyżowała kolejne plany wokalistki, ale gwiazda czeka na kolejne zmiany, dzięki którym będzie mogła znowu koncertować.

Na razie Basia Trzetrzelewska nie opuszcza swojego domu w Londynie. Ma własne studio nagrań na strychu, gdzie przygotowuje nowy materiał na płytę. Wokalistka przyznała w jednym z ostatnich wywiadów, że stolica Wielkiej Brytanii jest dla niej prawdziwym rajem, ponieważ... nie musi się martwić niezapowiedzianymi wizytami.

Niespodziewana kariera muzyczna

Swoją przygodę ze śpiewaniem Basia Trzetrzelewska rozpoczęła jeszcze jako uczennica. Jej koledzy z licealnego zespołu rockowego poprosili ją, żeby razem z nimi wystąpiła na I Ogólnopolskim Festiwalu Awangardy Beatowej w Kaliszu. Głos 15-letniej wówczas Basi bardzo spodobał się jurorom, a jeden z nich zaproponował uczennicy współpracę. Niestety jej mama była przeciwna. Po raz kolejny mężczyzna odezwał się do Trzetrzelewskiej, gdy była już studentką.

"Byłam na pierwszym roku fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdy znalazł mnie i wciągnął do zespołu. Zrezygnowałam ze studiów bez żalu, bo fizyka nie była moim pierwszym wyborem. Zdawałam na matematykę, ale zabrakło mi punktów" - wspomniała po latach.

Po zakończeniu współpracy z Alibabkami, Trzetrzelewska śpiewała w powstałym dopiero zespole Perfect. Kariera wokalistki powoli nabierała tempa. W 1979 roku wyjechała do Chicago na występy i postanowiła tam zostać, co nie było łatwe – była już wtedy mamą Mikołaja. W USA stawała się gwiazdą estrady, ale nie szło to w parze z życiem uczuciowym. Związek z jednym muzyków, dla którego wyjechała do Stanów, szybko się rozpadł. Dopiero po latach poznała trębacza Kevina Robinsona, z którym w tym roku będzie obchodzić 30-lecie związku.

Światową karierę Trzetrzelewska zawdzięcza jednemu z byłych partnerów, czyli Danny’emu White’owi. Dzięki niemu wydała debiutancką płytę wraz z zespołem Bronze w 1984 roku, która okazała się prawdziwym sukcesem, a największe sale koncertowe stały przed wokalistką otworem. Równocześnie rozwijała karierę solową, co poskutkowało kolejnym powodzeniem – Basia Trzetrzelewska jest jedyną jak dotąd Polką, która otrzymała własne show na Broadwayu.

Po śmierci mamy w 2000 roku, wokalistka zaprzestała dalszego śpiewania i popadła w depresję. Jej partner Kevin cały czas ją wspierał i opiekował się nią. Po dłuższej przerwie Trzetrzelewska wróciła na scenę i teraz pracuje nad wydaniem szóstej płyty. Wokalistka obecnie marzy o tym, aby znowu wyjechać w trasę koncertową i chce przyjechać do rodzinnego Jaworzna, gdzie wybudowała dom.

Stanisław Karczewski apeluje do lekarzy POZ, by szybciej kierowali pacjentów z COVID-19 do szpitali