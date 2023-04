Dla niego zrzuciła habit. Po rozstaniu wyciągnęła wszystkie brudy

Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub w podwarszawskim Rozalinie. Ceremonia odbyła się pod gołym niebem, w bajkowej scenerii pałacowego ogrodu z XIX wieku. Swój pierwszy taniec małżonkowie zatańczyli do utworu Celine Dion "Because You Loved Me". Przyjęcie weselne miało kosztować młodą parę aż milion złotych. Był to czwarty ślub Krzysztofa Rutkowskiego.