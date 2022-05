Dlaczego księżniczka Charlotte nie nosi różu? Psycholog koloru komentuje

Księżniczka Charlotte skończyła siedem lat. Z tej okazji na profilu księcia WIlliama i księżnej Kate pojawiło się zdjęcie ich córki. Charlotte ma na fotografii niebieski sweter. Okazuje się, że to nie pierwszy raz, kiedy jej matka zdecydowała się na ubranie w tym kolorze. Co to oznacza? Wybór komentuje psycholog koloru.