Dlaczego pies interesuje się swoimi odchodami? To zaskakujące

Jeśli niepokoi cię fakt, że czworonożny przyjaciel po załatwieniu swoich spraw nagle kładzie się na trawie i zaczyna wycierać sierść o własne odchody, jest na to pewne wytłumaczenie. Choć wydaje się nam to, krótko mówiąc, obrzydliwe, leży w psiej naturze od wielu lat. Co sprawia, że pies wykazuje zainteresowanie swoimi odchodami?