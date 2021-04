Dlaczego rozpadało się małżeństwo Danuty Rinn? Dopiero teraz były mąż wyznał prawdę

- Żałuję, że transformacja ustrojowa, która nastąpiła w Polsce po 1989 roku, nie zaczęła się w czasach mojej największej aktywności, czyli w okresie, gdy śpiewałem w duecie z Danutą Rinn. Przy sprzedaży po pół miliona każdej naszej płyty, byłbym do dziś milionerem - powiedział Czyżewski w wywiadzie dla dziennika "Trybuna".

Małżeństwo Danuty Rinn i Bogdana Czyżewskiego

Oliwy do ognia dolała też Danuta Rinn, opowiadając w wywiadach, że jej małżeństwo było "ewidentną pomyłką".

- Decyzję o tym, kiedy odejść, trzeba podjąć we właściwym momencie. Czasem trzeba chłopa odstawić i jeszcze kopnąć w cztery litery" - powiedziała i dodała, że mąż "wysysał z niej całą krew".

Nie byli zgodnym małżeństwem

Dla niego najważniejsza była kariera, dla niej - rodzina. On uwielbiał jeździć w trasy, ona marzyła o normalnym domu. Bardzo chciała zostać mamą, ale mąż kategorycznie się temu sprzeciwiał, uważając, że dzieci zrujnują ich życie zawodowe.

Dzięki piosence Włodzimierza Korcza Danuta Rinn znów uwierzyła w siebie, ale żeby wróciła do formy sprzed depresji, musiało upłynąć trochę czasu.

Czyżewskiemu po rozstaniu wiodło się bardzo dobrze

- Nasz duet i nasze małżeństwo się najzwyczajniej w świecie wyczerpały. Rozstaliśmy się, bo Danka chciała iść w humorystyczną konwencję, na co ja nie miałem ochoty... Poza tym zaczęła tyć i tusza stała się powodem jej kompleksów. Nie chciała ze mną występować, bo uważała, że tworzymy niekorzystny dla niej fizycznie kontrast - powiedział "Trybunie" - Każde z nas poszło po prostu w swoją stronę - dodał Czyżewski.

Bogdan Czyżewski żyje dziś jak większość polskich emerytów - od emerytury do emerytury. Jeszcze dwa lata temu zdarzało się, że przyjmować zaproszenia domów kultury i występować z recitalem dla niewielkiego grona fanów.

